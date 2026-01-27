ASUS JAPANは1月23日、Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）に対応したポータブルルーター「ASUS RT-BE3600 Go」を各家電量販店やECサイトで発売した。市場想定価格は1万9980円。●通信速度は最大3600Mbps バッグに収まるサイズ感新製品は、外出先や出張先、自宅などさまざまな利用シーンを想定した、Wi-Fi 7対応のポータブルルーター。クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」での先行展開を経て、家電量販店での販売開始となる。