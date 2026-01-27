3月のWBC(ワールドベースボールクラシック)に向けた日本代表侍ジャパンの追加選手が26日に発表。新たに10人が追加され、ここまで29人が発表されました。2年連続ワールドチャンピオンとなった大谷翔平選手(ドジャース)、山本由伸投手(ドジャース)らメジャーリーガーは8人。30人の枠のうち、29人までが決まりました。投手陣は二刀流の大谷選手を入れて前回と同じ15人。菊池雄星投手(エンゼルス)、曽谷龍平投手(オリックス)、種市篤暉