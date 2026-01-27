2月1日に始まる巨人の春季キャンプ。これを前に、新人合同自主トレも無事終了しました。ルーキーたちはブルペンでの投球も実施。ドラフト1位・竹丸和幸投手のボールを受けたブルペン捕手が、その魅力について語りました。ブルペン捕手の芳川庸さんは、竹丸投手のピッチングについて「出どころが少し見えづらい。急に腕が振られてくるというか、腕を振ってるよりも球のスピードがくるので。ギャップを少し感じるというか、（バッタ