双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが中国に返還されるため、27日に上野動物園からトラックで出発します。シャオシャオとレイレイは2021年に上野動物園で生まれ、2024年に中国に返還されたリーリーとシンシンの子どもです。25日の観覧最終日では、多くのファンがシャオシャオとレイレイとの別れを惜しみました。2頭は27日にトラックで上野動物園から運び出された後、27日夜に成田空港から飛行機で出発し、中国には2