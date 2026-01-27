【モデルプレス＝2026/01/27】日向坂46が1月28日に16thシングル「クリフハンガー」をリリース。モデルプレスでは四期生の藤嶌果歩（ふじしま・かほ／19）にインタビューを実施した。五期生の加入で変化したことや3作ぶりの選抜制に迫った前編に続き、後編では同期である正源司陽子の存在の大きさや悩んでいた時期について語ってもらった。【写真】日向坂46四期生＆五期生が密着◆藤嶌果歩、正源司陽子との関係がより深くなった出来