【モデルプレス＝2026/01/27】タレントの天野ちよが、1月27日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。美しいボディを披露している。【写真】31歳人気急上昇中グラドル、ランジェリーから美バスト披露◆天野ちよ、美ボディ披露1stDVD「ちよのこと」が、DMMの2025年・年間アイドルカテゴリで2位に輝くなど、トップを走るグラドル・天野。ラグジュアリーホテルを舞台に、Hカップの豊満な美しいボディと艶っぽい表情を堪能できるページ