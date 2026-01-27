前日は猫さんを撫ですぎて怒られてしまったという飼い主さん。次の日も撫でるのを試みたそうですが、その結果は前日と全く違ったようで…。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で7万再生を突破し、「最初らへんのおててが可愛すぎる笑」「静電気が凄そうだけど、それもまたいい」といったコメントが寄せられました。 【動画：パンをこねるように『グリグリと撫でられるネコ』→嫌がるかと思いきや…まさかの光景が可愛すぎる