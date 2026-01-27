今年で結婚50年の俳優・岩城滉一、モデル・結城アンナ夫妻が、28日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」に出演する。 【写真】いまも美貌の妻にイケメン夫！夫婦の歴史を感じさせるたたずまい 共に70代となった夫婦の生活に、大きな変化があった。これまで、毎日夕方には銀座に飲みに出かけ、明け方に帰宅していた岩城さんだが、昨年からまったく行かなくなった。自宅で妻や愛犬と過ごす時間がいま一番幸せ、と語る岩城。