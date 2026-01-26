株式会社Ottocastは、純正カーナビの機能を拡張し、車内エンターテイメントを向上させる車載ガジェットの割引キャンペーンを、2026年1月31日までの期間限定で実施している。本キャンペーンは、日頃の通勤や週末のドライブ、長距離ツーリングなど、自動車での移動時間をより快適にしたいと考える自動車愛好者や、既存の純正ナビに物足りなさを感じているユーザーを主なターゲット