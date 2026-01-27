なにわ男子の長尾謙杜が26日、都内で開催された映画『木挽町のあだ討ち』完成披露舞台あいさつに出席。劇中で母親を演じた沢口をエスコートして登場し、会場を沸かせた。【写真】完成披露舞台あいさつで笑顔を見せる長尾謙杜永井紗耶子の同名時代小説を映画化する本作は、芝居小屋を舞台に、あだ討ちの裏に隠された真実を描く江戸ミステリー。あだ討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を柄本佑、芝居小屋「森田座」で謀略を