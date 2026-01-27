◆報知プレミアムボクシング▽後楽園ホールのヒーローたち第２９回前編葛西裕一昨年５月にジムのプロ加盟で８年ぶりにプロボクシング界に復帰した葛西裕一（５６）が、新米会長として奮闘中だ。東京・世田谷区用賀にあるボクシングジム「ＧＬＯＶＥＳ」の会長として、選手育成に日々、汗を流している。現役時代は帝拳ジムの看板選手として日本、東洋太平洋スーパーバンタム級王座を獲得し、３度の世界挑戦を経験。引退後はト