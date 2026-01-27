端正なルックスと豊満なIカップを武器にグラビア界で躍進を遂げる「ミスマガジン2022」の麻倉瑞季が、27日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）に登場した。【写真】過去最高に美しく仕上がったIカップボディを披露した麻倉瑞季同誌では2年ぶりとなるグラビアを披露。大幅にシェイプアップし、過去最高に美しく仕上がったボディを6ページにわたり見せつけている。桃月なしこ、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞