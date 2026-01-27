俳優としても活躍する桃月なしこが、27日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）の表紙巻頭ページに登場した。【写真】圧巻の美ボディを披露した桃月なしこ「高嶺の純白」と題された今回のグラビアでは、デビュー当時の初々しさと、数々の経験を積み重ねた現在の「大人の眼差し」が共鳴する、多彩な表現力が感じられる作品となっている。インタビューでは、主演作への想いや今後の俳優業への意欲について語っている。羽瀬レイナ、