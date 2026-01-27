【ニューヨーク共同】週明け26日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前週末比313.69ドル高の4万9412.40ドルで取引を終えた。米IT大手の決算発表が本格化するのを前に、好業績に期待した買い注文が膨らんだ。今週はアップルやマイクロソフトといった巨大IT企業が2025年10〜12月期決算の発表を予定。業績への期待感が高まっている。一方、米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（F