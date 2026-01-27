最高のライバルに最高の舞台、円熟味を増す役者雀士が躍動した。「大和証券Mリーグ2025-26」1月26日の第1試合はTEAM雷電・萩原聖人（連盟）がトップを獲得。個人2連勝で、自己最多を更新するシーズン個人9勝目とした。【映像】気迫の一撃！萩原、2局連続満貫のシーンこの試合は東家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、萩原、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）の並び