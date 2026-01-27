物価高が続き、与野党各党が消費税の減税を掲げる衆議院選挙が27日に公示されます。これに先立ち、26日に与野党の党首討論会が行われました。27日に公示される衆議院選挙は自民・維新の連立政権が発足してから初めてとなる国政選挙で、自民・維新が過半数を維持するのか、解散直前に立憲民主党・公明党が結成した中道改革連合が与党を過半数割れに追い込むのかが争点となっています。日本記者クラブで行われた公示前日の討論会では