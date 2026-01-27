「第58回ミス日本コンテスト2026」が26日、都内で行われ、登山家野口健氏の長女で慶大3年の野口絵子さん（21）が「ミス日本グランプリ」と「ミス日本『海の日』」に輝いた。発表を受け「ダブル受賞できると思わず、とてもうれしいです」と喜び、配信を見守った健氏へ「家で過ごす時間は少なかったですが、大人になって一緒に山に登るようになって、心がつながった感じがします」と涙を流して感謝した。親子で国内外の山に挑み「父