JR北海道は27日午前6時40分時点で、25日の大雪の影響で特急列車などあわせて72本を運休すると発表しました。運休する特急列車は次の通り「札幌～旭川間」・特急ライラック1,2,3,12,16号・特急カムイ4,9,26,29号「札幌～函館間」・特急北斗2,7号「札幌～室蘭・東室蘭間」・特急すずらん1,2,3,4,5,7,8,11号「札幌～稚内間」・特急宗谷・特急サロベツ2.4号「札幌～帯広間」・特急とかち2号このほか函館