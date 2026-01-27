1月27日（火）は冬型の気圧配置が緩み、太平洋側を中心に広い範囲で日差しが届くでしょう。昨日までの冷たい北風はいったん収まり、穏やかな南寄りの風が流れ込むため、各地で寒さが一時的に和らぐ見込みです。最高気温は東京で10℃の予想、西日本では15℃前後まで上がる所もあり、日差しのぬくもりにホッと一息つけそうです。一方、北日本や日本海側は低気圧の影響で雪や雨が降りやすく、午後以降は降り方が強まってきます。積雪