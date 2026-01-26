漁師がみずから魚を直販する仕組みを考案し、ドラマ『ファーストペンギン！』のモデルにもなった坪内知佳さん。2人の息子を育てるシングルマザーでありながら、会社社長として働くなかで、かつての失敗から母親も仕事も「30点で合格」という、意外な考え方を持っているそうです。 【写真】港では作業着姿で仕事に勤しむ「笑顔が素敵な」坪内さんの姿（全6枚） 『ファーストペンギン』が私の名刺がわりになった