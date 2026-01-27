真面目でウイットがあって誠実で、お茶の間の人気者だった元アナウンサーの逸見政孝さんが他界して、32年が経ちました。息子の太郎さんも、同じようにテレビの世界で活躍。超有名アナウンサーの息子として、多感な時期を過ごした葛藤や、「もっと親父と話したかった」今を聞きました。 【写真】「あの笑顔はいまも」生前の逸見政孝さんとご家族の1枚（7枚目/全9枚） 家では「風呂、飯、寝る」だった父 ── 昭和を