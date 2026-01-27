高市内閣発足後、初めての国政選挙となる衆議院選挙がきょう公示されます。「消費税の減税」などを争点に、来月8日の投開票に向けた選挙戦が始まります。きょう公示される衆議院選挙は小選挙区289、比例代表176の合わせて465議席を各政党、各候補が争います。連立政権の枠組みが変わり、新党が結成されるなど、政界再編の動きも見られる中、▼消費税の減税を含む物価高対策や▼社会保障改革、▼外交・安全保障政策などが主な争点と