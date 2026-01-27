犬と一緒に暮らしていると、予想外の行動に思わず笑ってしまうことがありませんか？【漫画】『柴犬ぽんちゃん、今日もわが道を行く（1〜2巻）』を第1回から読むマイペースな性格の柴犬・ぽんた（通称ぽんちゃん）。人目を盗んでタップダンス、道なき道をクン活、家族の行く道を通せんぼ、玄関へのお迎えはやる気があるときだけ…。ぽんちゃんに振り回される日々は、なんだかとっても心地良い――。SNSで「うちの子もやる」「