【漫画】本編を読む『あなたが私を捨てたから 義母と2人でクズ夫から全て奪います』（とりまる・ねこぽちゃ/KADOKAWA）は、恋愛経験の少なさゆえに夫・直哉に翻弄されていく亜希と、理不尽な関係の中で唯一の味方となる義母との“絆”を描いたコミックだ。亜希は飲んでいた席でたまたま出会った芸能人ばりの美形・直哉に一瞬で心を奪われ、すぐに交際に発展する。しかし、交際直後から典型的な“都合のいい女”扱いをされる。交