ＪＲ東日本の子会社「ジェイアール東日本企画」（渋谷区）が２０２２、２３年度に都から受託した観光振興事業で人件費を水増し請求したとして、都は２６日、同社に対し、交付済みの事業負担金計約２億６９００万円を返還するよう命じた。「意図的な不正で悪質性が高く、最も反公益的な事案」と認定し、交付要綱に基づき、適正に請求された事業費を含む全額の返金を求めた。発表によると、同社とＪＲ東日本商事（渋谷区）は２２