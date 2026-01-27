競泳の個人種目で10個の日本記録を持つ池江璃花子選手が26日、都内で行われた「アクセシブル・ツーリズム推進シンポジウム」に出席。自身が2019年に診断された白血病を振り返り、「普通の生活ができることは、当たり前かもしれないけど、当たり前じゃない。1日1日を後悔しないで生きてほしい」と思いを届けました。病が判明したのは、18歳の高校3年生だった19年2月。東京オリンピックでの活躍が期待された池江選手ですが、「立つと