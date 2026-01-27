米マイクロソフトのロゴ（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米マイクロソフト（MS）は26日、自社開発半導体として第2弾となる人工知能（AI）向けの「マイア200」を発表した。エネルギー効率を重視し、処理の効率性を高めた。クラウドサービスの運用コストを抑制できるといい、米半導体大手エヌビディアへの依存度低下につなげる狙い。台湾積体電路製造（TSMC）に製造を委託し、最先端の「3ナノメートル」（ナノは10億分の1）の技