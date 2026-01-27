NY原油先物3月限（WTI）（終値） 1バレル＝60.63（-0.44-0.72%） ニューヨーク原油の２０２６年３月限は反落。カザフスタンから黒海へつながるＣＰＣパイプラインの改修が完了しフル稼働が可能となったことや、同国最大のテンギス油田の生産が再開する見通しとなったことが相場を圧迫した。テンギスシェブロンオイルによると、生産の障害となっていた電力分配システムの再稼働に向けて安全が確認できたという