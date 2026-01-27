NY株式26日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均49412.40（+313.69+0.64%） S＆P5006950.23（+34.62+0.50%） ナスダック23601.36（+100.12+0.43%） CME日経平均先物52645（大証終比：-215-0.41%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ、ナスダックとも上昇している。ただ、政治動向を注視しつつ、主要企業の決算発表が集中する週とＦＯＭＣを控える中で様子見の雰囲気も強い。 トランプ