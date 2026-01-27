米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 3.590（-0.004） 米10年債4.211（-0.014） 米30年債4.800（-0.026） 期待インフレ率2.318（+0.004） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。地政学リスクが後退する中、利回りは下げが続いている。この日は２年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回ったことで、２年債利回りは下げの