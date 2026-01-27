【ニューヨーク＝木瀬武】２６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比３１３・６９ドル高の４万９４１２・４０ドルだった。値上がりは２営業日ぶり。今週決算発表を控える米スマートフォン大手アップルやＩＴ大手マイクロソフトなどの銘柄が買われた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１００・１２ポイント高の２万３６０１・３６だった。