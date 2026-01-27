【ニューヨーク共同】週明け26日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は5営業日続伸し、取引の中心となる2月渡しが前週末比102.80ドル高の1オンス＝5082.50ドルで取引を終えた。中心限月の終値として初めて5000ドルを超え、5営業日連続で最高値を更新した。取引時間中には一時5100ドルを超えた。デンマーク自治領グリーンランドを巡る米国と欧州の緊張に加え、トランプ米大統領がカナダに対して関税措置を警告したことで、世