全日本卓球選手権で初優勝を飾った17歳の張本美和選手。卓球一家の家族が支えとなっています。2年連続決勝で敗れている早田ひな選手と再び決勝で激突。ゲームカウント3-2と勝利まであと1ゲームとした第6ゲームは、10-6から逆転を許して最終ゲームまでもつれる展開。それでも第7ゲームは気持ちを切り替えて序盤から得点を重ね、悲願の頂点に立ちました。試合後には、ベンチに入るコーチの父・宇さんと熱いハグ。前日は誕生日であっ