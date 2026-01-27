岡山市は2026年1月26日、路面電車の延伸環状化について、運行事業者である岡山電気軌道と合意し、事業計画案がまとまったと発表しました。仮称「ハレノワ線」として、2029（令和11）年度中の運行開始を目指します。2029年度開業目標、大雲寺前〜西大寺町を環状化岡山市と岡山電気軌道が進める「ハレノワ線（仮称）」の整備計画は、既存の清輝橋線と東山線を結ぶ形で中心市街地に新たな回遊ルートを作り出すものです。新設区間（大