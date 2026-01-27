本日1月27日（火）よる10時 日本テレビ系にて放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。今回はスタジオゲストに猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、IKKO、王林、YOUを迎えておくる。■カーリングのトップ選手から芸人は1点奪取できる？「カーリングなら初心者でもトップ選手相手に1点ぐ