2024年の衆院選の街頭演説会場で、手荷物検査などを受ける人たち＝東京都内選挙の演説会場で主催者らがテロ対策のために行う聴衆の所持品検査で、鉄粉を含むカイロが金属探知機に反応する可能性があるとして、警察庁が注意を呼びかけている。真冬の選挙戦となり、使う人には手荷物と分けて提示するなどスムーズな検査への協力を求めている。衣服の上に貼るタイプの場合、箇所を確認する必要があるため、警察庁は各都道府県警に