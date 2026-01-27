北海サミットに出席したドイツのメルツ首相（右）ら欧州首脳＝26日、ドイツ・ハンブルク（ロイター＝共同）【ハンブルク共同】ドイツや英国、フランスなど北海周辺の欧州10カ国は26日、ドイツ北部ハンブルクで「北海サミット」を開き、北海の洋上風力発電を沿岸国同士でつなぎ、ネットワーク化することで合意した。ドイツ経済エネルギー省が発表した。ウクライナ侵攻を続けるロシアへのエネルギー依存から脱却を進める。最大で