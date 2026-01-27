今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「病院が苦手な有名人」。「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」女王のニッチェと「M-1グランプリ2025」王者のたくろうをはじめ、浅田舞、アンガールズ、小沢仁志、高地優吾（SixTONES）、伊達花彩（いぎなり東北産）、友利新、中野美奈子、浪川大輔、みちょぱが出演する。【写真】M-1王者・たくろうも揃って登場「M-1」王者のたくろうは「テレビ局を1日で2周くらいグルグル