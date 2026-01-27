大泉洋が主演する10月期の連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）より、箱根駅伝に挑む学生を演じるキャストの第1弾として、小林虎之介・奥智哉・庄司浩平・池田匡志・西野遼の出演が発表された。【写真】池井戸潤原作ドラマ『俺たちの箱根駅伝』、主演は大泉洋に決定原作の同名小説は、日本のお正月の風物詩となった箱根駅伝をテーマに作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続