櫻坂46の的野美青が26日、自身のブログを更新。ロングヘアの姿を披露し、ファンから驚きと称賛の声が上がっている。【写真】「可愛すぎる」ロングヘアの櫻坂46・的野美青ブログの中で的野は、24日に出演した「FUKUOKA MUSIC FES.2026」と、26日に行われた「LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE 〜 櫻坂46 / 日向坂46 〜」のオフショットを掲載。的野は普段、肩までのミディアムヘアだが、今回の写真では一転して