松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第4話が26日に放送され、主人公・聖子（松下）の弟で銀行員の光聖（中村海人）がある決断を下し、まさかの事態を迎えると、ネット上には「光聖が一番しんどくないですか!?」「不憫すぎる」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】一樹（安田顕）を説得しようとする聖子（松下奈