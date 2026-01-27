１月２４、２５日の新馬戦から振り返る。２５日の京都５Ｒ・新馬（芝１６００メートル）では、２３年セレクトセール当歳部門で、３億３０００万円の値がついたペイジャーが勝利した。半兄には、福永調教師が騎手時代に騎乗し、３歳で２１年スプリンターズＳを制したピクシーナイトがいる。ピクシーナイトについて当時の福永騎手は、「本当に良くなるのは４歳」と期待していた。しかし２１年末の香港スプリントで落馬事故に巻