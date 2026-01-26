OTTOCAST P3 Proが車内エンターテインメントを再定義 長距離ドライブや渋滞時など、車内で過ごす時間の質を向上させたいと考える自動車愛好者やファミリー層は多い。このようなニーズに応えるべく、車載エンターテインメントシステムを革新する新製品「OTTOCAST P3 Pro」が登場した。本製品は、既存の車載ディスプレイにUSB接続するだけで、まるで最新のAndroidタブレットを車に持ち込んだかのような機能