家庭にある電化製品でキャンプを楽しもう！ 最近のキャンプ嬢は電源サイトがあるところが増えてきたが、愛車から電源を取ることができればもっと便利なはず。今回はそんな電源を備えた車で、冬でも便利で快適なオートキャンプを楽しんでみた。●撮影協力：三菱自動車工業株式会社●Photo：関野 温 ●モデル：松井 花音 いつものキャンプと違った楽しみ方をしてみよう オートキャンプと言えば、愛車にキャン