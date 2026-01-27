立命館大学教授で、前日本国駐中国特命全権大使の垂秀夫氏が、現在の日本における外交の問題点や、石破政権の「対中外交」への評価について語った。【画像】中国に君臨する習近平国家主席◆◆◆垂氏が考える「日本外交に足りないもの」いま日本外交に欠けているものは何か――。この問いは、外務省に40年近く身を置き、中国問題に携わり続け、最終的には北京で日本大使として任に就いた私が、外交官人生の終盤に至って最も強