本日は衆院選の公示日。選挙戦が始まる。それにしても、なぜ今なのだろう。【画像】結婚披露宴でウエディングドレスを着る高市氏とタキシード姿の山本氏（高市氏SNSより）高市首相のポストを読んで思い出した、蕎麦屋の出前「衆院きょう解散 予算影響 『なぜ今』争点に」（産経新聞1月23日）という見出しもあった。選挙によって経済対策が後回しになるのではないか、という指摘は少なくない。高市氏©時事通信社高市首相