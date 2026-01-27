不動産価格の高騰が話題になって久しい。たしかに東京都区部の新築マンション価格は1億円を優に超え、一般国民には到底手が届かない状況になっている。東京の湾岸エリアのタワマンも戸当たり価格が1億8000万円などとなると世帯年収で1500万円を超す年収を誇るパワーカップルであっても、もはや購入をあきらめざるを得ない。【写真】この記事の写真を見る（2枚）©masy/イメージマート不毛な不動産に対する規制ここ