テレビ朝日系バラエティー『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見2時間SP』（後7：00）が、きょう27日に放送される。【写真】着物姿が凛々しい…豪邸に暮らす小堀宗翔さん日本屈指の一等地、１坪500万円はくだらないと言われる東京・神楽坂。地元マダムから「何人たりとも入れる所ではない」と畏敬の念を抱かれる大豪邸がある。 敷地面積400坪、土地だけで推定20億円以上という日本家屋の屋敷に住むのは、江戸時代から