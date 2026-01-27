きょうは、日本海側で雪や雨の範囲が広がるでしょう。なだれや落雪、路面状況の悪化にご注意ください。晴れる太平洋側も、寒さが続きそうです。冬型の気圧配置が緩み、大雪のピークはようやく越えましたが、日本海側では市街地でも平年を上回る大雪となっています。きょうは、日本海から近づく低気圧が北日本を通過するため、日本海側では雪や雨の範囲が広がるでしょう。北陸や東北では、はじめは雨や湿った雪となる所もあるため、