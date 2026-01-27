京都沖で変針防衛省・統合幕僚監部は2026年1月26日、ロシア軍のIL-20情報収集機を確認したと発表しました。【画像】機体番号まで鮮明に！ これが上空で撮影したロシアの怪しいプロペラ機ですIL-20は、ターボプロップ旅客機IL-18をベースに開発された情報収集機です。今回確認された機体は、大陸方面から飛来し、日本海上空を南西に進んだ後、京都府沖で進路を変え、大陸方面に向けて北西に進んだとされています。この行動に